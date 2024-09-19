В Латвии не нашли покупателя на конфискованный "Дом Москвы"

Организаторы аукциона, на который выставили «Дом Москвы», снизят на него цену на 20%, поскольку за месяц не удалось найти покупателей, рассказал член правления аукциона Андрис Варна. Об этом пишет «Прайм».

В январе 2024 года парламент Латвии принял в окончательном чтении законопроект о передаче культурного центра «Дом Москвы» в Риге в собственность государства «для предотвращения угроз госбезопасности». В августе здание было выставлено на продажу.

«На первом аукционе не удалось привлечь интерес потенциальных инвесторов к культурно-деловому центру в Риге на улице Марияс, более известному как «Дом Москвы», — пояснил Варна.

Ранее в российской дипмиссии сообщили, что рейдерский захват центра является сигналом зарубежным инвесторам, показателем того, что их активы и имущество в Латвии не защищены международным правом.