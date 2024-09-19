На Украине работодателям предложат платить за бронь сотрудников

Депутат Верховной рады Украины Богдан Кицак рассказал, что в республике вводится система экономического бронирования. В рамках реализации этой инициативы, добавил он, работодателям будет предложено платить за бронь сотрудников от 20 тыс. до 30 тыс. грн (от 44,7 тыс. до 67 тыс. руб.) ежемесячно, пишет РБК.

Парламентарий отметил, что забронировать можно будет только 30–50% сотрудников фирмы мужского пола, состоящих на военном учете.

Вместе с тем, пояснил Кицак, окончательного решения пока не принято. По его словам, предварительно, на более широком уровне будет обсуждаться «гибридный формат».

Условия нового механизма в конечном счете утвердит правительство, резюмировал депутат.

Напомним, что 24 февраля 2022 года на Украине были объявлены военное положение и всеобщая мобилизация мужчин в возрасте от 27 до 60 лет. С того момента они неоднократно продлевались. Кроме того, возраст призыва был сокращен до 25 лет.