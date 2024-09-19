Столтенберг назвал членство Украины в НАТО лучшей гарантией мира

Членство в НАТО является лучшей гарантией продолжительного мира и безопасности на Украине. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг, передает «РИА Новости».

Он считает, что достичь стабильного мира на Украине без членства в НАТО не удастся. На пути к этой цели, по словам Столтенберга, необходимо «обеспечить Киев оружием и предоставить гарантии безопасности».

«Можно рассуждать о том, как они будут сформулированы, но их должны предоставить ведущие союзники, включая США… И лучшей гарантией станет членство в НАТО и распространение на Украину пятой статьи альянса», — указал он.

При этом Столтенберг подчеркнул, что для вступления Украины в альянс нужно получить единогласное одобрение всех членов организации и завершить конфликт с РФ.