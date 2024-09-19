Турция захотела обсудить снятие санкций с России

Глава МИД Турции Хакан Фидан предположил, что если удастся перезапустить переговоры по Украине, то в их повестку войдет снятие с России западных санкций. Об этом пишет РИА «Новости».

В сентябре президент России Владимир Путин сообщил, что Москва не отказывается от переговоров. Он уточнил, что переговоры могут быть проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей

«Санкции тоже будут на столе переговоров, как большой пакет. Если процесс будет безуспешным, то конфликт рискует либо расшириться, либо стать «замороженным», — отметил Фидан.

Напомним, что российские официальные лица неоднократно заявляли: Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.