Финляндия опасается за безопасность Аландских островов из-за России

Власти Финляндии опасаются, что Аландские острова станут уязвимы перед Россией. Об этом сообщает Economist.

Отмечается, что такие опасения возникли из-за статуса островов как демилитаризованного и самоуправляемого региона. В рамках этого статуса острова лишены военного присутствия в мирное время, а местные жители освобождены от военной службы любого рода.

Как сообщает источник, такой статус сильно осложняет жизнь структурам, которые занимаются обеспечением безопасности Аландских островов. При этом один из собеседников издания заявил, что финские чиновники опасаются российской диверсии в зоне вокруг островов. При этом, местные жители не хотят смены статуса в регионе — они считают подобные разговоры популизмом.

Ранее стало известно, что НАТО строит форпост в Финляндии.