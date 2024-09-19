Раскрыта деталь, позволившая Израилю подорвать тысячи пейджеров в Ливане

Пейджеры, которые массово начали детонировать в Ливане, могли содержать чувствительную взрывчатку, заявил IT-эксперт Павел Мясоедов в беседе с NEWS.ru. Он объяснил, что подобные примитивные электронные устройства, не имеют в своем устройстве предохранителей, так как производители изначально не закладывают в них высокие нагрузки. Также аппараты, по словам эксперта, не имеют программно-аппаратных систем защиты.

Но в силу отсутствия мощных компонентов, непонятно, как вообще они даже воспламениться могут. Они могут нагреться до какого-то уровня, что произошло в Ливане с этими пейджерами — они нагревались, скорее всего, от зацикленных команд, которые они получали извне. И это нагревание служило катализатором для взрывчатки при не очень высокой температуре, — пояснил Мясоедов.

Иран отреагировал на действия Израиля в Ливане

Взрывы звучали в Ливане два дня подряд — 17 и 18 сентября. В руках жителей взрывались пейджеры, а также другие устройства, включая сотовые телефоны. Ответственность за атаку на Ливан руководство «Хезболлы» возложило на Израиль. Исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Фирас Абьяд заявил, что количество погибших при взрывах коммуникационных устройств в Ливане увеличилось до 32. По его словам, в больницах остаются тысячи пострадавших.