Китай призвал Израиль немедленно прекратить операцию в Газе

Китай призывает Израиль немедленно прекратить военную операцию в секторе Газа, а также нарушения суверенитета Ливана. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.

"Китай призывает Израиль покончить с одержимостью применения силы и иллюзией о полной военной победе, немедленно прекратить военную операцию в Газе, прекратить посягательства на суверенитет и безопасность Ливана, а также прекратить идти на риски, которые могут разжечь еще один пожар в регионе", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

Дипломат добавил, что Китай "поддерживает Совет в использовании всех доступных инструментов для продвижения исполнения всех соответствующих резолюций и принятию всех мер для скорого прекращения войны и достижения мира на Ближнем Востоке".

18 сентября министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил во время посещения авиабазы на севере страны, что Израиль "переносит центр тяжести" военных усилий на северное направление и переходит к новому этапу военной кампании, которая ранее была сосредоточена на секторе Газа. В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил вечером того же дня с коротким видеообращением, в котором заверил сограждан, что власти сделают все, чтобы вернуть в свои дома жителей севера, эвакуированных из-за постоянных обстрелов со стороны Ливана.