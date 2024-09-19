RS: Саудовская Аравия разрушила планы США на Ближнем Востоке

Саудовская Аравия отказалась устанавливать дипотношения с Израилем до создания палестинского государства. Тем самым она опрокинула расчеты американской администрации, пишет Responsible Statecraft.

По данным портала, ранее наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман сообщил, что «королевство не прекратит усердно работать ради создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме».

Политик подчеркнул, что без этого королевство не будет устанавливать дипломатические отношения с Израилем.

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Журналисты пояснили, что это заявление разрушило давние надежды Вашингтона на достижение знаменательной сделки по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

По их данным, сделка позволила бы одновременно выработать средства для противостояния КНР в регионе, помогла бы урегулировать кризис в Газе, выполнить соглашения 45-го президента США Дональда Трампа.

После заявления Саудовской Аравии и голосования в ООН безоговорочная поддержка администрацией Джо Байдена военной агрессии Израиля все больше изолирует Соединенные Штаты на мировой арене, констатировали аналитики.