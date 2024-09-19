Германия начнет проверять соцсети кандидатов на шенгенские визы

Власти Германии приняли предложение немецкой полиции о проверке социальных сетей желающих получить шенгенскую визу. Об этом сообщает Schengen Area News.

В полиции ФРГ считают, что данная мера позволит бороться с мошенничеством и создавать профили риска.

«Эти профили будут обобщать информацию о заявителях на основе таких критериев, как пол, возраст, происхождение, средства передвижения, маршрут, орган, выдавший визу, цель поездки, указанное место назначения и некоторых других сведений», — говорится в тексте.

Кроме того власти ФРГ рассчитывают, что смогут получать из соцсетей заявителей информацию об их профессии и доходе.