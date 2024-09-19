Украина призвала Россию вывести войска из Приднестровья

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия должна вывести войска из Приднестровья. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на NewsMaker.

© Соцсети

Такое заявление Сибига сделал во время своего визита в Молдавию. По его словам, Приднестровье является территорией Молдавии, следовательно, Россия должна вывести из региона свои войска.

«Приднестровский регион – это Молдавия, и Россия должна вывести оттуда свою армию. Украина и в дальнейшем будет поддерживать Молдавию в переговорном процессе», — заявил он.

Индия отреагировала на сообщение о перенаправлении оборонного экспорта на Украину

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Молдавия «закрыла» выборы для многих избирателей, сократив количество избирательных участков в России.