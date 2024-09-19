Украина призвала Россию вывести войска из Приднестровья
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия должна вывести войска из Приднестровья. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на NewsMaker.
Такое заявление Сибига сделал во время своего визита в Молдавию. По его словам, Приднестровье является территорией Молдавии, следовательно, Россия должна вывести из региона свои войска.
«Приднестровский регион – это Молдавия, и Россия должна вывести оттуда свою армию. Украина и в дальнейшем будет поддерживать Молдавию в переговорном процессе», — заявил он.
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Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Молдавия «закрыла» выборы для многих избирателей, сократив количество избирательных участков в России.