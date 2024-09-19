Столтенберг рассказал, чем займется после ухода с поста

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после завершения полномочий 1 октября займется написанием книги. Его слова приводит «РИА Новости».

Столтенберг отметил, что раньше всегда отвечал на вопросы о деятельности после ухода с поста генсека НАТО отрицательно.

«Но теперь могут ответить утвердительно. Как только я вернусь в Норвегию, я начну работать над тем, что в будущем может стать книгой», — добавил он.

Ее содержание он раскрывать не стал.

Напомним, что Столтенберг занимал пост генсека НАТО с 2014 года. Он должен был покинуть его еще 1 октября 2022 года, однако лидеры стран альянса решили продлить его мандат до 30 сентября 2024 года из-за конфликта на Украине. Первого октября он официально передаст дела новому генсеку НАТО, которым станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.