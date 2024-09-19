Иран отреагировал на действия Израиля в Ливане

Израиль столкнется с сокрушительным ответом со стороны оси сопротивления. Об этом заявил командующий Революционной гвардией Ирана Хосейн Салами. «Террористический акт в Ливане, без сомнения, был результатом отчаяния и последовательных неудач сионистского режима, и вскоре, благодаря сокрушительному ответу фронта сопротивления, мы станем свидетелями полного уничтожения этого жестокого и преступного режима», — цитирует его IRNA. Lenta.ru

Кроме того, в постоянном представительстве Ирана при ООН заявили, что Тегеран должным образом ответит на нападение на своего посла в Ливане Моджтабу Амани после взрывов пейджеров в разных частях страны. RT на русском

Ранее лидер движения «Хезболла» Хасан Насралла.

заявил, что Ливан подвергся самой беспрецедентной атаке за всю свою историю. RT на русском