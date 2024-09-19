Стало известно, за что в Турции запросили с русских туристов 28 млн рублей

Тревел-блогер Наталия Ансталь предположила, что в стоимость элитной путевки за 28 млн рублей могли войти номера в роскошном отеле, перелет бизнес-джетом, ряд других вип-услуг. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Ранее президент РСТ Илья Уманский рассказал, что турецкая сторона запросила с семьи россиян из пяти человек 28 млн рублей за путевку на курорт Кемер.

По мнению Ансталь, в стоимость путевки может быть включен перелет на небольшом бизнес-джете. Стоимость одного билета составляет 500 тыс. рублей.

Аренда виллы на месяц, отметила блогер, обойдется семье в 15-20 млн рублей. У особняка, добавила она, будет выход к морю, бассейн, несколько спален. В нем будут личный повар, консьерж — в его обязанности будет входить организация и проведение экскурсий.

Прогулки на яхте, выезды на минивэне, полеты на воздушном шаре и другие услуги в стоимость путевки не войдут, пояснила Ансталь.