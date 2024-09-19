Граждан Чили поздравили с Днем независимости страны флагом России

Официальный чилийский аккаунт фирмы Xbox в соцсети X поздравил граждан с Днем независимости страны, опубликовав геймпад в цветах и узоре российского флага. Об этом стало известно в четверг, 19 сентября.

Дело в том, что флаг Чили состоит из тех же цветов, что и российский триколор, но расположены они иначе. Пользователи в комментариях под публикацией посмеялись над ситуацией, создав много интернет-мемов об этой ошибке.

Сербские болельщики вывесили двойной сербско-русский флаг во время финального матча по водному поло среди мужчин на Олимпиаде в Париже. Это произошло после того, как сборная Сербии обыграла в матче команду из Хорватии.

Акция в поддержку российских спортсменов, отказавшихся ехать на игры в Париже без национальных флага и гимна, состоялась в спортивном кластере на улице Ратной в районе Северное Бутово. На инициативу депутата Московской городской Думы Александра Семенникова откликнулись сотни жителей столицы — спортсмены-любители из местных секций и обычные горожане. Общее число участников акции превысило 500 человек.

В Нигерии арестовали несколько портных, обвинив их в изготовлении флагов РФ, которые использовались во время антиправительственных протестов, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию. Департамент госслужбы заявил о задержании «спонсоров» портных в северном штате Кано. Но в сообщении не уточняется, кто именно «спонсировал» ремесленников.

В России необходимо в обязательном порядке водружать национальный флаг не только над школами, но и над всеми государственными учреждениями. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, это поможет укрепить патриотические настроения в обществе.