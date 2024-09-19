Италия выступила за участие России и Китая в конференции по Украине

Рим выступает за конференцию по урегулированию конфликта на Украине с участием России и Китая. Об этом заявил глава МИД Италии и вице-премьер страны Антонио Таяни. ТАСС

«Я выступаю за конференцию по урегулированию, как прошла в Швейцарии, в которой бы участвовали Россия и Китай», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о готовности итальянской стороны к прямым контактам с Москвой. Lenta.ru

Ранее Таяни отметил, что Италия надеется на проведение серьезной мирной конференции по урегулированию конфликта на Украине до конца 2024 года. Газета.Ru