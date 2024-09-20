Глава МИД Турции: Снятие санкций с РФ войдет в повестку переговоров по Украине

Снятие санкций с России станет обязательным пунктом повестки возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu.

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"Эти санкции, конечно, будут вынесены на стол переговоров в виде большого пакета. И мы посмотрим, как этот вопрос будет обсуждаться", - сказал Фидан.

По его словам, "механизм диалога" по украинскому конфликту может быть "открыт" после выборов в США, но гарантии, что переговоры, если они будут начаты, завершаться успехом, нет.

"Если не удастся договориться, то конфликт либо перерастет в широкомасштабный, либо будет каким-то образом заморожен", - отметил Фидан, говоря о возможном обсуждении снятия антироссийских санкций.

По мнению Фидана, холодная война между Западом и Россией с ее союзниками "будет продолжать углубляться и переходить в другое измерение". Глава Турецкого МИД при этом указал на то, что "рынки, стратеги и механизмы безопасности" пока еще воспринимают текущую ситуацию как временную, и участники международной системы находятся в состоянии неопределенности. Но уже в ближайшее время "эта критическая ситуация может перерасти в постоянные последствия", что будет связано с затратой огромных финансовых ресурсов и принятием политических решений.

"Если ситуация развивается неожиданным образом, то потраченные ресурсы могут оказаться потрачены зря, но если она разворачивается так, как вы ожидаете, и вы не принимаете мер, то вы теряете время", - сказал турецкий министр.

Он также отметил, что украинский конфликт имеет огромное глобальное влияние, затрагивая многие географические регионы, и, в частности, из-за него были прерваны торговые пути, что беспокоит Турцию.

Но, по словам Фидана, есть также и страны, которые по различным геополитическим причинам заинтересованы в продолжении конфликта.