Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны – члены альянса увеличить расходы на оборону. Об этом он заявил в своей прощальной речи в Брюсселе.

По словам Столтенберга, нынешний норматив в 2% ВВП уже недостаточен для обеспечения безопасности альянса, передает ТАСС.

«Хорошая новость заключается в том, что мы выполнили обещание, данное нами десять лет назад. Но плохая новость заключается в том, что этого больше недостаточно, чтобы обеспечить нашу безопасность», – заявил он.

Столтенберг рассказал, чем займется после ухода с поста

Напомним, что срок полномочий Столтенберга истекает в конце сентября.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недальновидными и опасными заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможных ударах по России западным оружием, подчеркнув, что такие высказывания игнорируют предупреждения президента Владимира Путина.