«Хезболла»: Израиль перешагнул все красные линии

Израиль планировал совершить массовое убийство в разных районах Ливана, взорвав гражданские устройства связи в Бейруте и других районах страны.

С таким утверждением выступил лидер шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла в телеобращении, которое транслировал телеканал Al Manar.