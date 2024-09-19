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"Хезболлах": Израиль перешагнул все красные линии, взорвав пейджеры в Ливане

Израиль планировал совершить массовое убийство в разных районах Ливана, взорвав гражданские устройства связи в Бейруте и других районах страны.

«Хезболла»: Израиль перешагнул все красные линии
© globallookpress.com

С таким утверждением выступил лидер шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла в телеобращении, которое транслировал телеканал Al Manar.

"В течение одной-двух минут могли погибнуть 5 тыс. человек, - указал он. - Мы расцениваем эти беспрецедентные действия со стороны Израиля как переход всех красных линий".

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