«Хезболла»: Израиль перешагнул все красные линии

"Хезболлах": Израиль перешагнул все красные линии, взорвав пейджеры в Ливане
Израиль планировал совершить массовое убийство в разных районах Ливана, взорвав гражданские устройства связи в Бейруте и других районах страны.
С таким утверждением выступил лидер шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла в телеобращении, которое транслировал телеканал Al Manar.
"В течение одной-двух минут могли погибнуть 5 тыс. человек, - указал он. - Мы расцениваем эти беспрецедентные действия со стороны Израиля как переход всех красных линий".