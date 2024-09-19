Индия отреагировала на сообщение о перенаправлении оборонного экспорта на Украину

Министерство иностранных дел Индии назвало спекуляцией информацию Reuters о том, что Нью-Дели перенаправляет производимые снаряды через Евросоюз на Украину. ТАСС

По словам представителя ведомства Рандхира Джайсвала, публикация агентства спекулятивна и вводит в заблуждение. Он подчеркнул, что текст «подразумевает нарушения со стороны Индии, которых нет, и, следовательно, является неточным и вредоносным». Газета.Ru

Ранее Reuters со ссылкой на индийских и европейских правительственных чиновников сообщил, что производимые и продаваемые производителями оружия в Индии артиллерийские снаряды перенаправлялись покупателями из Европы на Украину, но индийские власти не вмешались. Lenta.ru