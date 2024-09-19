Эксперт оценил возможный ответ «Хезболлы» на взрывы пейджеров в Ливане

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление представителей «Хезболлы» о скором возмездии Израилю за гибель людей в результате кибератаки в Ливане. Эксперт отметил, что в настоящее время поведение руководителей шиитского движения свидетельствует об их нежелании ввязываться в «большую войну» с Израилем.

Ранее «Хезболла» пообещала, что Израиль ответит за взрыв пейджеров в Ливане. Об этом говорилось в заявлении движения по инциденту со взорвавшимися устройствами, передавало РИА Новости. «["Хезболла"] в Ливане продолжит свои операции в поддержку Газы, как и раньше — это процесс непрерывный, ... отдельный от жесткого ответа, который противник должен ждать в ответ на бойню, которую он учинил в отношении ливанского народа во вторник», — заявили представители организации. Напомним, вечером 17 сентября в Ливане сдетонировали пейджеры, в результате взрывов пострадали не менее четырех тысяч человек. Предварительные данные указывают на то, что взрывы стали результатом кибератаки израильских спецслужб на пейджеры членов организации. Устройства могли взорваться после сообщения, разосланного через закрытый канал.

Я не уверен в том, что взрывы пейджеров и радиостанций «Хезболлы» оказали какое-то особое влияние на политическую деятельность группировки на территории Ливана. Да, в результате произошедшего пострадало и погибло большое количество людей, но это вряд ли выступит в роли тормоза для активности «Хезболлы». Если же говорить о возможной реакции движения, то, когда звучат формулировки о ее «неукоснительном справедливом ответе», это напоминает стандартную героическую риторику тех группировок, которые орудуют на Ближнем Востоке. Эти формулировки указывают и на то, что полноценного решения об ответе «Хезболлой» принято не было, однако у нее существует необходимость показать свою решимость внешним наблюдателям. Судя по тому, как «Хезболла» вела себя в предыдущий период, у [лидера движения] Хасана Насраллы особого желания ввязываться в большую войну нет. Андрей Чупрыгин Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог

Эксперт вместе с тем ответил на вопрос о нынешнем военном потенциале «Хезболлы».

«"Хезболла" — это крупная организация с солидным бюджетом, с огромным опытом и с хорошим боевым потенциалом. У нее есть серьезный запас вооружений и техники. Поэтому, как и раньше, "Хезболла" способна навязать Израилю большую войну. Но сейчас вопрос заключается в том, есть ли у нее политическая воля это сделать. Полагаю, на сегодняшний день ее нет, но это не означает, что завтра ее не появится», — заявил специалист.

Он подчеркнул, что Израиль уже подготовился к возможному ответу на атаку с использованием пейджеров.

«Израильтяне опасаются этого массированного ответа, поэтому они перевели к границе с Ливаном танковую дивизию», — отметил востоковед.

Чупрыгин добавил, что операция с детонацией пейджеров в Ливане может иметь глобальные последствия.

«Последствия совершенного израильтянами (если это были они) могут затронуть не столько Ближний Восток, сколько всех нас. Ведь если вся эта история связана не со взрывчаткой, а с программой, которая перегревает литий-ионные аккумуляторы, о чем многие говорят, тогда возникает вопрос о том, как мы теперь будем летать на самолетах. Без телефонов? К произошедшему можно относиться по-разному, но я полагаю, что Израиль слишком переборщил в данной ситуации. Его действия стали для меня неожиданностью, но, очевидно, отчаянные настроения политического руководства Израиля подтолкнули его к подобным мерам», — заключил собеседник.

Ранее сообщалось, что США разработали планы эвакуации своих граждан из Ливана на случай дальнейшей эскалации в отношениях между ливанским движением «Хезболла» и армией Израиля.