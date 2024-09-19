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Глава МИД Польши предложил «решение» крымского вопроса

Крым можно передать под мандат ООН для подготовки "честного" референдума о статусе полуострова, который может пройти через 20 лет. Об этом на конференции Ялтинской европейской стратегии YES-2024 заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает украинское издание "Страна".

"Крым символически важен для России и особенно для Путина, но стратегически важен для Украины. Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма. Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума", - утверждает он.

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Банки Турции намерены прекратить сделки с Россией

Почти все турецкие банки фактически стремятся прекратить обслуживать связанные с РФ сделки, передав их только одному местному финансовому учреждению.

Об этом сообщил в беседе с ТАСС источник сфере турецкого финансового консалтинга.

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Назван размер обещанного охране Владислава Бакальчука гонорара

«Московский комсомолец» рассказал, что мужчинам, сопровождавшим бизнесмена Владислава Бакальчука во время перестрелки у офиса Wildberries, обещали заплатить по сто тысяч рублей. Источник «МК», знакомый с ситуацией, заявил, что от них не требовали применять силу.

Днем 18 сентября в Wildberries сообщили о попытке Бакальчука и его охраны «незаконно проникнуть» в офис компании в бизнес-центре «Романов двор». У здания началась стрельба, в результате которой погибли два человека.

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Константина Хабенского госпитализировали в Москве

Актера Константина Хабенского госпитализировали в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники, медики диагностировали у него гипертонию с преимущественным поражением сердца.

Согласно публикации, артист находится в состоянии средней тяжести. Вероятной причиной стало ревматическое поражение, которое влияет на сердечно-сосудистую систему и суставы. Артисту провели ряд исследований, в том числе на плотность костной ткани, исключив остеопороз.

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Зеленского призвали убрать лишние две буквы из его «плана победы»

© EPA/TACC

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует убрать лишние буквы из словосочетания "план победы", поскольку не самом деле это план беды для Украины и ее населения. Об этом в беседе с РИА Новости заявил Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

"Зеленскому стоит называть вещи своими именами, не врать населению и мировому сообществу, и вычеркнуть первые две лишние буквы из слова победа", - подчеркнул он.

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На Украине назвали возможный период завершения конфликта с Россией

Конфликт на Украине может завершиться до весны 2025 года, так как Вашингтон призывает Киев готовиться к выборам. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники.

«При этом и в Киеве, и западных столицах в целом существует убеждение, хотя и не безусловное, что в следующем году боевые действия все же прекратятся, в любом из возможных форматов. Так, несколько источников подтвердили "РБК-Украина", что американцы прямо говорят нашим властям о необходимости готовиться к выборам уже в следующем году», — говорится в тексте статьи.

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Объявлено о закрытии Comedy Club

Комик и продюсер Гарик Харламов объявил о закрытии юмористического шоу Comedy Club. Его слова сайту «Страсти» передала пресс-служба ТНТ.

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — рассказал Харламов.

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Телефон москвича взорвался во время атаки Израиля на Ливан

Telegram-канал Mash сообщает, что в руках у жителя Москвы взорвался смартфон одновременно со взрывами устройств членов «Хезболлы». По данным Mash, на фоне этих новостей полицейские отдали телефон на экспертизу.

Пейджеры членов ливанского движения «Хезболла» начали массово взрываться 17 сентября. Вторая волна взрывов затронула телефоны и другие устройства на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах. Жертвами атак стали более 20 человек, около четырех тысяч пострадали.

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PayPal начнет брать комиссию с неактивных счетов россиян

Платёжная система PayPal начала распространять сообщения о введении ежегодной комиссии, которую сервис будет взимать со счетов россиян, неактивных в течение года. Сумма составит 3500 рублей.

Для того чтобы комиссия не взималась, в идеале нужно закрыть счёт, в противном случае с 7 октября 2024 года PayPal будет снимать со счёта указанную сумму. Если денег будет недостаточно, спишут остаток.

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Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

Сборная России переместилась с 33-го на 34-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

В сентябре сборная России принимала участие в товарищеском турнире в Ханое. В первом матче россияне одержали разгромную победу над командой Вьетнама (3:0), однако вторую игру с командой Таиланда отменили из-за супертайфуна "Яги". На счету сборной России теперь 1 508 очков.

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