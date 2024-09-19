Отрекшуюся от престола королеву Дании доставили в больницу

Отрекшаяся от престола королева Дании Маргрете II была доставлена в национальную больницу после падения в своей резиденции во Фреденсборге. Об этом пишет издание Ritzau.

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«Королева находится в хорошем состоянии с учетом обстоятельств, но в настоящее время пребывает под наблюдением врачей», — рассказал представитель пресс-службы дворца.

В материале также уточняется, что королевская семья позднее сообщит о состоянии королевы, когда появятся новые данные.

В январе текущего года Фредерик X стал новым королем Дании после того, как от престола отреклась его мать Маргрете II, правящая до этого 52 года. Подобный срок является самым долгим среди всех ее предшественников за всю историю королевства.

Ранее сосед принца Гарри и Меган Маркл рассказал о неуважительном поступке по отношению к нему.

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