Команда демократки Харрис ограничила ее в общении с прессой

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис намеренно ограничивает ее общение с прессой. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет Axios.

Издание напомнило, что Харрис за 59 дней, которые прошли с тех пор, как она стала основным претендентом на высший государственный пост от демократов, дала всего три интервью, а ее напарник по президентской гонке, кандидат в вице-президенты США Тим Уолц, – четыре.

При этом основные соперники Харрис и Уолца кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп и его напарник по гонке Джей-Ди Вэнс приняли участие в более чем 70 интервью и пресс-конференциях.

«Команда Харрис считает ограничение взаимодействия со СМИ правильной стратегией - даже если это расстраивает репортеров», - отметили осведомленные источники.

При этом, если Камала Харрис и ранее неохотно общалась с прессой, то Тим Уолц, будучи губернатором Миннесоты, регулярно отвечал на вопросы прессы.

Стратегия по ограничению общения с журналистами связана с тем, что «худшие из моментов» срока Харрис на посту вице-президента случались именно во время интервью, когда она давала неуместные или невнятные комментарии по поводу ключевых вопросов, и сейчас ее команда пытается избежать таких ситуаций.

Однако такой подход несет в себе риски, так как опросы показывают, что многие избиратели все еще не очень хорошо знают Камалу Харрис и ее напарника, констатирует портал.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Харрис стала основным претендентом на высший пост от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке.