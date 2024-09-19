Европарламент принял резолюцию с требованием снять ограничения с Украины на использование западного оружия. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщила пресс-служба органа Европейского союза.

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За резолюцию проголосовали 425 депутатов, против — 131, 63 из них воздержались. Они считают, что без снятия ограничений Украина «не сможет в полной мере реализовать свое право на самооборону и останется уязвимой для атак на ее население и инфраструктуру».

Кроме того, Европарламент выразил сожаление по поводу сокращения двусторонней военной помощи со стороны стран ЕС. Депутаты призвали страны ЕС выполнить свое обязательство по предоставлению одного миллиона патронов от 2023 года и ускорить поставку оружия, систем ПВО и боеприпасов, в том числе и ракеты TAURUS, передает сайт Европейского парламента.

16 сентября официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон не готов разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь России. До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер ответил на слова Владимира Путина о том, что снятие ограничений на удары Вооруженных сил Украины вглубь территорий РФ будет означать прямое участие НАТО в боевых действиях.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что Франция должна прислушаться к предупреждению президента России Владимира Путина касательно Украины, поскольку дело может приближаться к мировой войне.

Страны Запада суетятся и не могут придерживаться какой-то одной четкой стратегии из-за нестабильности в Соединенных Штатах на фоне предстоящих президентских выборов. Такое мнение высказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев. По его словам, у США и Европы не выходит договориться о формате и объеме финансовой и военной поддержки Киева. При этом ключевую роль в принятии всех решений все равно играет Вашингтон, которому необходимо продолжить пускать пыль в глазах и подтверждать свой мнимый статус «мирового шерифа».