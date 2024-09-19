Владимиру Зеленскому грозит серьезная опасность, и он может в скором времени уйти в отставку или бежать из Украины. Об этом заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон, пишет РИА Новости.

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По мнению эксперта, к такому развитию событий может привести крах Вооруженных сил Украины на передовой.

«Прямо сейчас, в эту минуту Украина потерпела поражение, ситуация настолько плоха, что Зеленский находится в серьезной опасности», - пояснил Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Отставной полковник считает, что в том случае, если Зеленский останется у власти, украинцы могут попытаться с ним расправиться.

«Тогда они проведут выборы, отменят военное положение и начнут переговоры», - резюмировал Уилкерсон.

Официально срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам политик заявлял, что голосование сейчас будет «несвоевременным». В свою очередь движение «Другая Украина» выступило с заявлением о том, что главным препятствием для достижения мира в украинском конфликте, который рискует перерасти в Третью мировую войну, является «режим Владимира Зеленского», который полностью «попирает демократические принципы и базовые права граждан страны».