Юрист оценила шансы Болгар отсудить у Дурова долю в Telegram

Адвокат Ольга Власова оценила шансы предполагаемой матери детей бизнесмена Павла Дурова Ирины Болгар признать Telegram совместно нажитым имуществом. Как сообщает «Звездач», эксперт считает, что суд женщина не выиграет, но шанс претендовать на алименты есть.

Ранее Болгар заявила, что собирается подать на Дурова в суд, чтобы признать Telegram их общим имуществом. Власова подчеркнула, что любая из сторон имеет право претендовать на часть совместной собственности, а другая — доказывать обратное. В противном случае суд может принять решение о продаже или разделении активов поровну

«Шансы есть, если не одно но. Автором Telegram является только само физическое лицо. Права не делятся, делятся только доходы. Скорее всего, Павел не единственный автор, всем владеет компания и не одна. Суд Ирина не выиграет, но есть шанс претендовать на алименты», — сказала адвокат.

Напомним, что сам основатель Telegram никак не комментировал ситуацию и не подтверждал у него наличие официально признанных детей. Болгар ранее подала к Дурову иск из-за того, что он применил физическое насилие к одному из их детей, а также не выплачивал алименты в размере 150 000 евро в месяц. Трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии принял решение о лишении предпринимателя родительских прав.