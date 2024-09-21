$92.58-0.11103.38+0.13
Почта

Слуцкий призвал участников Генассамблеи ООН отвергнуть просьбы Зеленского

Участникам Генеральной ассамблеи ООН следует ответить отказом на все запросы Владимира Зеленского. С таким призывом к ним обратился глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Слуцкий призвал участников Генассамблеи ООН отвергнуть просьбы Зеленского
© РИА Новости

«Призываем участников наступающей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций сказать решительное «нет» и действиям Израиля на Ближнем Востоке, и планам Зеленского...» — приводит его слова РИА Новости.

В США пообещали обсудить «мирный план» Зеленского в ООН

Ранее Слуцкий назвал нарушением всех международных норм атаку украинского беспилотника на жилые кварталы в Раменском Московской области.

В мире
Владимир Рогов
Михаил Шеремет
Владимир Зеленский
МИД России
Общественная палата России
Госдума
Вашингтон
Украина