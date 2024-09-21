Слуцкий призвал участников Генассамблеи ООН отвергнуть просьбы Зеленского
Участникам Генеральной ассамблеи ООН следует ответить отказом на все запросы Владимира Зеленского. С таким призывом к ним обратился глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Призываем участников наступающей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций сказать решительное «нет» и действиям Израиля на Ближнем Востоке, и планам Зеленского...» — приводит его слова РИА Новости.
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Ранее Слуцкий назвал нарушением всех международных норм атаку украинского беспилотника на жилые кварталы в Раменском Московской области.