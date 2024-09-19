ЕП призовет ЕС снять ограничения на удары вглубь России
Депутаты Европарламента поддержали резолюцию с призывом отменить ограничения на удары западным оружием вглубь территории России. Об этом сообщает ТАСС.
Резолюции ЕП не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. При этом они используются в ЕС для продвижения и распространения конкретных политических позиций. Призыв к снятию ограничений направлен к государствам — членам Евросоюза. В документе утверждается, что запрет мешает Киеву «в полной мере осуществлять право на самооборону».
Также в тексте содержится призыв нарастить поставки вооружений и включить в них немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Кроме того, страны ЕС и союзников по НАТО призывают взять на себя обязательство оказывать Украине военную поддержку в размере не менее 0,25% своего ВВП ежегодно, создавать военные производства на Украине и в дальнейшем к интегрировать украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) в оборонную и промышленную базу ЕС.
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Авторы резолюции выступают и за скорейшее предоставление Киеву кредита в 50 млрд долларов, который бы был обеспечен доходами от замороженных в западных банках российских активов. Вместе с тем они считают необходимым «адаптировать» санкционное законодательство, что позволило бы конфисковать российские активы и пресекать обход санкций.