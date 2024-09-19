Снятие западных санкций с России войдет в повестку возможных переговоров по Украине, если их удастся перезапустить. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью РИА Новости.

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18 сентября стало известно, что конгрессмен США Дарелл Исса высказался о санкционной политике Вашингтона в последние годы, в частности, — в отношении России. По мнению политика, при администрации президента Джо Байдена не было введено ни одной эффективной санкции в отношении Москвы, что крайне негативно сказывается на репутации Штатов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки Запада изолировать Россию не увенчались успехом и, по сути, их авторы нанесли вред сами себе.

Захарова также выдвинула идею о том, что Запад поддержал приход к власти президента Молдавии Майи Санду в качестве «человека-терминатора», аналогично Владимиру Зеленскому на Украине. Эти личности прежде всего разрушают традиционные устои своих стран.

США приняли решение о вводе санкций против трех структур и двух сотрудников российского телеканала RT. Одной из причин ограничений стала работа журналистов в Молдавии.

К сотруднице RT в Майами с обыском пришли 20 сотрудников ФБР, каждый из которых был вооружен. По информации СМИ, силовики ворвались в дом к журналистке около пяти утра, когда она спала.