Индия обсуждает урегулирование конфликта на Украине с партнерами и лидерами

Индия обсуждает урегулирование конфликта на Украине с рядом важных партнеров и лидеров государств. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел страны Викрам Мисри. Газета.Ru

«Эти переговоры продолжаются, и мы проинформируем вас о результатах в нужное время. В настоящее время мы взаимодействуем с нашими собеседниками по этим очень важным вопросам», - добавил первый замглавы индийского МИД. Он отметил, что «прорабатываются конкретные встречи с лидерами» в ходе визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США 21-23 сентября. Там глава индийского правительства примет участие во встрече лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) и в Саммите будущего в ООН. ТАСС

До этого глава МИД Субраманьям Джайшанкар сообщил, что Индия является одной из немногих стран, у которых есть возможность вести диалог как с Россией, так и с Украиной с целью урегулировать конфликт. Lenta.ru