Администрация Тайваня проводит военную подготовку, целью которой является независимость острова от Китая. Об этом заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа, передает ТАСС.

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«С тех пор как администрация Лай Циндэ пришла к власти, они упорно придерживаются сепаратистских позиций полной независимости, тщетно планируют вооруженным путем добиваться независимости и противостоять воссоединению, — сказал Биньхуа, комментируя поставки Тайваню товаров военного назначения Соединенными Штатами.

По его словам, остров использует все ресурсы для наращивания военной мощи, тренирует войска и готовится к независимости.

Циндэ возглавил Тайвань после победы на выборах в 2024 году. Он вошел в список ста самых влиятельных людей планеты за этот год в разделе «Лидеры», по версии журнала TIME.

19 августа сообщалось, что Вооруженные силы Тайваня получили от США 13 новейших корабельных зенитно-артиллерийских комплексов Mark 15 Phalanx Block 1B.