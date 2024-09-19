Рада проголосовала за «дерусификацию» на Украине

Верховная рада Украины приняла постановление о смене названий 327 населенных пунктов в рамках «декоммунизации». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата украинского парламента Ярослава Железняка.

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Решение поддержал 281 депутат. По словам Железняка, изменятся названия населенных пунктов, «которые содержат российские и советские нормативы или русифицированные названия». Например, Пушкино, Мичурина, Горького, Кутузовка, Суворово и другие. Кроме того, будут изменены названия, связанные с советскими праздниками или советской символикой: Первомайское, Маевка и тому подобные.

Депутат Алексей Гончаренко* заявил, что из первоначального варианта исключили ряд населенных пунктов. Это Южное, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково, Первомайск.

Напомним, что переименование улиц и снос памятникам советским и российским деятелям на Украине началось с 2015 года, после принятия закона о так называемой декоммуниацзии. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что связано с российской или советской историей и культурой.

* внесен в России в перечень террористов и экстремистов