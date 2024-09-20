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В США назвали условие завершения СВО

Специальная военная операция (СВО) закончится тогда, когда Россия решит остановиться. Об этом заявил бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Politico.

В США назвали условие завершения СВО
© РИА Новости

Сроки завершения боевых действий полностью зависят от российских властей, подчеркнул он.

«Прямо сейчас у [президента РФ Владимира] Путина нет причин прекращать конфликт», — считает Волкер.

Алаудинов назвал 2024 год решающим в конфликте на Украине

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что судьба спецоперации решится в этом году. По его словам, либо она будет завершена, либо перейдет в другую стадию. Во втором случае, отметил он, будут применяться все виды оружия.

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