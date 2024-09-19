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В Киеве отреагировали на предложение передать Крым под мандат ООН

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом он заявил в своем Telegram-канале. Lenta.ru

«Крым — это Украина. Россия нарушила международное право и должна отвечать за это», — утверждает он. Газета.Ru

19 сентября Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН ради будущего референдума. По словам Сикорского, упомянутый референдум можно отложить на 20 лет. Российская газета

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