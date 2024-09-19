Глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом он заявил в своем Telegram-канале. Lenta.ru

«Крым — это Украина. Россия нарушила международное право и должна отвечать за это», — утверждает он. Газета.Ru

19 сентября Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН ради будущего референдума. По словам Сикорского, упомянутый референдум можно отложить на 20 лет. Российская газета