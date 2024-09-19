Бывший премьер Британии Борис Джонсон призвал немедленно принять Украину в НАТО, предложив сделать это до окончания конфликта, ссылаясь на положения Североатлантического договора и гарантии безопасности по статье 5.

Джонсон подчеркнул, что существует возможность пригласить Украину в альянс до окончания военного конфликта, передает РИА «Новости». Он ссылается на положения Североатлантического договора, которые позволяют распространять гарантию безопасности по ст. 5 на территории, контролируемые Украиной в настоящее время.

Джонсон отмечает, что это поможет защищать большую часть украинской территории и в то же время поддерживать право Украины на возврат утраченных территорий. Также политик упомянул ст. 6 договора, позволяющую странам быть членами НАТО, даже если гарантия безопасности не распространяется на все их международно признанные территории.

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Кроме этого, Борис Джонсон призвал западные страны разрешить Украине использовать оружие, которым она уже располагает. Он также предложил подготовить кредитный пакет в размерах, подобным лендлизу, на сумму от 500 миллиардов до 1 трлн долларов, чтобы поддержать Украину в это сложное время.

Ранее Киев заявил, что ускоренное вступление в НАТО является ключевой целью.