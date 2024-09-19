В Грузии заявили об отказе от опекунства США

Об отказе от опекунства США в беседе со «Взглядом» заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, республика ищет партнеров, а не опекунов.

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«Если кто-то хочет быть нашим опекуном и водить, как посчитает нужным, так не получится», — подчеркнул он, отметив, что за долгую историю существования Грузии многие государства допускали одну и ту же ошибку — понимали дружбу, как «навязывание собственных интересов».

Папуашвили отметил, что хорошие отношение не могут быть построены по принципу, что одна сторона делает все для дружелюбного партнера, а в ответ получает санкции.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что на американского президента Джо Байдена оказывают неформальное влияние в вопросе санкций против Тбилиси.