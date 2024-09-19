МИД Армении назвал перемещение армян из Нагорного Карабаха этнической чисткой

МИД Армении заявил, что перемещение армян из Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года является этнической чисткой. Заявление ведомства опубликовано на его сайте. Газета.Ru

В нем сообщается, что в результате военного нападения Азербайджана все коренное население Нагорного Карабаха (более 115 тысяч армян) было вынуждено покинуть свои дома в течение нескольких дней. «Это насильственное перемещение, ставшее последним этапом политики этнической чистки, произошло в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН, когда все международное сообщество в очередной раз обсуждало необходимость мирного урегулирования конфликтов», — сообщает МИД Армении. Lenta.ru

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия знакома с планом Азербайджана по реинтеграции карабахских армян. Дипломат подчеркнула, что прокомментировала бы позицию Еревана по этому вопросу, «если бы она была». Она также отметила, что Москва призывает обе стороны к урегулированию ситуации с добровольно покинувшими Карабах армянами. News.ru