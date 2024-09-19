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«Как Израиль построил современного троянского коня»

На членов ливанского движения «Хезболла» была совершена беспрецедентная атака - сотни принадлежавших им пейджеров, а затем и раций начали одновременно взрываться. Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность, но 12 нынешних и бывших военных и разведчиков заявили The New York Times, что за атакой стоят израильтяне. Собеседники газеты описали операцию как сложную и долго готовившуюся.

К концу дня 17 сентября не менее дюжины человек погибли и более 2700 получили ранения, многие были искалечены. На следующий день, когда рации в Ливане также начали загадочно взрываться, еще 20 человек погибли и сотни пострадали. Не все они были членами «Хезболлы», среди жертв оказалось несколько детей, подчеркивает NYT. По словам источников газеты, израильское правительство не взламывало взорвавшиеся устройства: в аккумуляторы пейджеров и раций заложили взрывчатку еще на стадии производства. NYT выяснила, что производством пейджеров занималась венгерская фирма, заключившая контракт с «Хезболлой» от имени тайваньской компании. На самом деле эта фирма была «частью израильского фронта». Собеседники NYT заявили, что Израиль создал еще как минимум две подставные компании, чтобы скрыть от «Хезболлы», что за производством пейджеров стоят офицеры израильской разведки.

«Центральная Азия пытается усидеть на всех стульях»

Лидеры Центральной Азии активно проводят саммиты со странами, проявляющими интерес к региону. С прошлого года были организованы встречи с Россией, США, Китаем, Евросоюзом и странами Персидского залива, а 16-17 сентября регион принял еще одного иностранного гостя. Канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Центральную Азию со своей бизнес-командой.

Как отмечает Yeni Safak, важность этого визита заключается в том, что Шольц представлял не только Германию, но и ЕС в целом. С началом украинского кризиса значимость Центральной Азии в мире возросла. Многие международные компании «переехали» туда на фоне санкций против России и регион стал центром коммерческих потоков. Лидеры Центральной Азии намерены получить максимальную выгоду из сложившейся ситуации. В этом контексте региональные политики продолжают свою многоплановую политику, организуют саммиты и стремятся сохранить баланс, открываясь для БРИКС и других новых экономических пространств, подчеркивает Yeni Safak.

«Камала Харрис - замаскированный неоконсерватор»

Возможно, Камале Харрис удалось убедить американцев, что она - «модная и позитивная» альтернатива «Сонному Джо», но тем, кто находится за пределами США, обманываться не стоит, пишет UnHerd. Когда дело доходит до внешней политики, все признаки указывают, что Харрис «пойдет по пути противодействия любым вызовам ослабевающей гегемонии Америки». Один из способов, которым США традиционно оправдывали свои иностранные интервенции, - это апелляции к гуманизму и морали.

По версии автора UnHerd, это во многом представляет собой идеологическую основу либерального интервенционизма, выступающего за применение военной силы, смену режимов или экономико-дипломатическое давление на неугодные страны. В действительности «высокие идеалы» часто служат предлогом для продвижения экономических и геополитических интересов США. Пропаганда прогрессивных вопросов со стороны Харрис - от изменения климата до поддержки демократий в развивающихся странах - идеально соответствует этой схеме. В своих речах в качестве вице-президента она неоднократно подчеркивала важность сохранения американского военного превосходства, подтверждала центральную роль США в НАТО и много занималась Украиной, встретившись с Владимиром Зеленским шесть раз за последние два года.

«Словацкая деревня собирает деньги для Курска»

Жители словацкой деревни Смильно собирают деньги для населения Курской области, которые пострадали из-за атак ВСУ, и выступают за окончательную победу над «бандеризмом». Об этом рассказала газета Konzervatívny denník Postoj.

Глава деревни Владимир Баран – бывший солдат, участвовавший в нескольких миротворческих миссиях ООН. В честь 80-й годовщины Словацкого народного восстания местный муниципалитет напомнил о помощи, которую оказали Словакии советские солдаты, и объявил сбор средств на предметы первой необходимости для жителей Курской области. Местные власти заявили, что это также будет контрмерой против инициативы Чехии по поставкам боеприпасов ВСУ. В Смильно подчеркнули, что такие решения способствуют «убийству славян». С момента объявления муниципалитет собрал 26 628 евро (более 2,7 миллиона рублей).

«Путин отдал приказ: Россия наращивает армию»

В сентябре 2024 года президент РФ Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России до двух миллионов 389 тысяч человек, из которых 1,5 миллиона должны быть действующими военными. Как пишет турецкое издание En Son Haber, за время украинского кризиса президент РФ увеличивал численность армии несколько раз.

В прошлый раз численность российских сил выросла в декабре 2023 года. Тогда показатель увеличился на 170 тысяч человек, до двух миллионов 209 тысяч. Читатели En Son Haber заявили, что Турция оказалась «окружена огненным кольцом» конфликтов, но смогла сохранить нейтралитет.