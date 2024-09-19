Критикующую ВСУ депутата сняли с должности замглавы комитета Рады

Парламент Украины снял депутата Марьяну Безуглую с поста замглавы парламентского комитета по обороне и вывел ее из состава комитета, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.

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Безуглая подала в отставку с должности в оборонном комитете по собственному желанию и перешла в комитет по иностранным делам. Перед этим уволить Безуглую призывали другие депутаты Рады.

"Парламент уволил Марьяну Безуглую с позиции заместителя комитета по вопросам обороны и даже члена комитета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка.

Ранее Безуглая обвинила главу ВСУ Александра Сырского во лжи о ситуации в Донбассе. Сырский опубликовал пост, рассказав, что несколько дней работал в бригадах ВСУ под Красноармейском. Глава ВСУ заявил, что там «постоянно приходится принимать нестандартные решения по усилению обороны».

Безуглая возразила, что ВСУ сдали Новогродовку «фактически без боя». Также она отметила, что украинские силы вывели большинство своих подразделений с этого направления.