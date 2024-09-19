Лукашенко подтвердил готовность сотрудничать с ДНР и Украиной

О готовности и далее развивать сотрудничество с Донецкой Народной Республикой заявил 19 сентября президент Беларуси на встрече с главой региона Денисом Пушилиным, информирует БЕЛТА.

Обращаясь к своему визави, глава государства напомнил, что корни взаимной кооперации имеют давнюю историю. "Мы всегда сотрудничали с Донецкой областью. И, естественно, в эти сложные, трудные времена… готовы продолжать деловые связи. Тем более что определенные наработки есть, база создана", - констатировал президент.

Беларусь, заверил он, будет сотрудничать не нарушая никакие международные нормы, подчеркнув при этом, что в ДНР могут рассчитывать на РБ, если увидят в стране что-то необходимое для восстановления и развития своего края. В свою очередь Пушилин от имени жителей своего региона и себя лично поблагодарил Лукашенко за всестороннюю помощь, в первую очередь гуманитарного характера.

В то же время, сообщает агентство, белорусский лидер подтвердил готовность республики сотрудничать и с Украиной так же, как делает это с ДНР, опровергнув лживые обвинения со стороны западных оппонентов о, якобы, воровстве украинских детей. Он даже предложил Киеву и американцам: "Пожалуйста, приезжайте, найдите хоть одного уворованного ребенка. Это не наши принципы", - с возмущением заявил Лукашенко.

"Мы работаем во имя людей. Есть проблема в строительстве у вас - мы будем вас поддерживать и помогать. Есть у вас проблема кого-то лечить, образование получить - мы готовы… Абсолютно на таких принципах можем сотрудничать и с Украиной. Поэтому не надо тут на нас накатывать. Мы люди миролюбивые. В основе наших дружбы и сотрудничества - только мир", - резюмировал Лукашенко.