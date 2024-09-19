Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности страны сотрудничать с Украиной точно так же, как и с Донецкой Народной Республикой. Об этом пишет Белта.

В ходе встречи с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным белорусский лидер подчеркнул, что Минск «никого не обижает».

«Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой республикой. (…) Есть проблема в строительстве у вас - мы будем вас поддерживать и помогать. Есть у вас проблема кого-то лечить, образование получить - мы готовы с вами сотрудничать. Абсолютно на таких принципах готовы сотрудничать и с Украиной», - рассказал Лукашенко.

Он также заметил, что Белоруссия – миролюбивая страна и уже приняла на отдых и лечение детей из ДНР.

«Они очень довольны. Правда, меня чуть в суд какой-то не затащили, что мы воруем, оказывается, ваших детей. Ну так я предложил и Украине, и американцам: пожалуйста, приезжайте, найдите хоть одного уворованного ребенка. Это не наши принципы», - отметил президент Белоруссии.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему советуют «отвернуться от России» и встать на сторону Украины. При этом белорусские власти вынуждены держать в поле зрения меры, которые «эти бешеные на Западе готовят».

Лукашенко рассказал, кто принимает решения на Украине

В свою очередь в Киеве заявили, что Минск сосредотачивает значительное количество сил специальных операций и военной техники у границы. На Украине заверили, что не собираются предпринимать никаких недружественных действий и призвали Белоруссию отвести войска на расстояние, которые превышает дальность поражения имеющихся у страны систем огня.