ЕС будет выпрашивать деньги у населения на оружие для Украины

Европейский парламент в своей резолюции намерен призвать страны ЕС организовывать среди жителей добровольный сбор средств на закупку оружия для Украины. Об этом пишет РИА Новости.

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В документе, который должен обсуждаться сегодня в ходе пленарной сессии парламента в Страсбурге, отмечается, что депутаты «глубоко сожалеют о сокращении финансового объема двусторонней военной помощи Украине со стороны государств-членов».

«Европарламент приветствует общественные усилия и инициативы по гражданскому краудфандингу в государствах-членах для обеспечения бесперебойных поставок оружия для Украины», - говорится в резолюции.

Европарламентарии также подчеркнули, что намерены «поощрять аналогичные инициативы по всему ЕС», чтобы общество принимало участие в этом «важнейшем деле».

Ранее Евросоюз направил €1,4 млрд прибыли от замороженных активов России на поставки военной техники и боеприпасов Украине. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные шаги «не останутся без ответа».