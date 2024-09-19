На Украине назвали возможный период завершения конфликта с Россией

Конфликт на Украине может завершиться до весны 2025 года, так как Вашингтон призывает Киев готовиться к выборам. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники.

«При этом и в Киеве, и западных столицах в целом существует убеждение, хотя и не безусловное, что в следующем году боевые действия все же прекратятся, в любом из возможных форматов. Так, несколько источников подтвердили "РБК-Украина", что американцы прямо говорят нашим властям о необходимости готовиться к выборам уже в следующем году», — говорится в тексте статьи.

Как отметили журналисты, проведение президентских выборов априори означает отмену военного положения. Отмечается, что после долгих дискуссий и Киев, и Вашингтон согласились с тем, что проведение выборов главы государства до конца конфликта невозможно.

Европейцы предположили сроки окончания конфликта на Украине

При этом подчеркивается, что еще до отмены военного положения боевые действия должны прекратиться фактически, или с подписанием каких-либо документов. Так, по оценке одного из собеседников издания, со дня прекращения огня до выборов может пройти более полугода.

Ранее посол Украины в Нью-Дели Александр Полищук заявил, что официальные власти в Киеве хотят видеть Индию на роли модератора в переговорах с Россией в ходе будущей международной мирной конференции. По словам Полищука, Индии не следует довольствоваться ролью «почтальона, передающего сообщения между Украиной и Россией», а играть более «активную роль» в деле мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.