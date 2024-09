Болгарское агентство государственной безопасности DANS заявило, что пейджеры, которые взорвались у членов «Хезболлы» в Ливане, не производились в Болгарии, передает Reuters.

Кроме того, они не ввозились в страну и не экспортировались из нее, добавили в агентстве.

Министерство внутренних дел и службы государственной безопасности Болгарии 19 сентября начали расследование возможной связи болгарской компании с продажей пейджеров ливанской группировке «Хезболла», которая на этой неделе подверглась нападению.

Венгерский портал Telex ранее заявил, что пейджеры могли быть закуплены у тайваньской Gold Apollo болгарской компанией Norta Global Ltd, а не венгерской BAC Consulting, как сообщала газета The New York Times.

По его данным, компания из Болгарии продала «Хезболле» эти устройства и они никогда не находились на венгерской территории.

Daily Mail сообщала об исчезновении гражданина Норвегии Ринсона Йоси, владельца Norta Global Ltd.

Ранее в США узнали детали операции Израиля по созданию пейджеров для «Хезболлы».