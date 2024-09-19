Туск попросил поляков не паниковать при виде немецких солдат

Полякам не надо паниковать при встрече с немецкими солдатами, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании кризисного штаба по борьбе с наводнением, которое транслировалось по ТВ. Российская газета

«Когда вы увидите немецких солдат (на территории Польши – прим. ред.), прошу не впадать в панику. Это помощь (на фоне наводнений в стране – прим. ред.)», - подчеркнул он. Газета.Ru

Ранее он сообщил, что территориальные войска Германии выразили готовность помочь Польше в борьбе с наводнением. Премьер уточнил, что помощь в борьбе со стихией уже оказывает группа из 30 американских военнослужащих, оснащенная тяжелой техникой. ТАСС