В Израиле предотвратили покушение на Нетаньяху

В Израиле было предотвращено покушение на премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта и директора Службы общей безопасности (ШАБАК) Ронена Бара, в подготовке которого подозревается Иран. Об этом пишет The Jerusalem Post.

По данным Службы общей безопасности, участие в планировании покушения принимал израильский бизнесмен, который долгое время жил в Турции. Первый раз с ним связались граждане Турции, пригласив его на встречу с представителями иранца по имени Эди.

В ходе встречи в мае израильтянин был тайно доставлен в Иран и запросил у иранцев $1 млн в качестве аванса. В августе его снова тайно вывезли в Иран, и он получил 5000 евро в рамках начала своих «финансовых, логистических и связанных с оружием действий для реализации заговора, включая потенциальное превращение агента Моссада в двойного агента».

Кроме того, по данным израильских спецслужб, иранцы попросили бизнесмена помочь в подготовке покушения и снять видео определенных объектов для наблюдения и сбора разведданных, «а также для передачи угроз израильским гражданам».

«Кроме того, во время второго визита в Иран иранцы спросили бизнесмена, сможет ли он завербовать россиян и американцев, которых можно было бы использовать для убийства иранских деятелей, выступающих против режима и проживающих в Европе и США», - говорится в статье.

Издание также отметило, что спецслужбы не предоставили данные о том, на какой стадии находилась подготовка покушения на представителей руководства Израиля. Обвинения бизнесмену были предъявлены 19 сентября.

Напомним, что 31 июля в Тегеране в результате взрыва был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. ХАМАС и Иран обвинили в покушении власти Израиля. Позже исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани заявил, что Тегеран собирается ответить Израилю на убийство Хании.