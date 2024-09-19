«Израиль толкает регион к войне»: западные СМИ о взрывах в Ливане

Взрывы техники в Ливане ставят вопрос о дальнейших действиях Израиля и резко обострили ситуацию в регионе. Об этом пишут западные СМИ, самые интересны статьи которых в подборке «Рамблера».

Во вторник, 17 сентября, в Ливане взорвались тысячи пейджеров. А вечером 18 сентября произошла еще одна волна взрывов техники. В этот раз взрывались устройства с литий-ионными аккумуляторами и солнечными батареями - телефоны, рации, а также устройства для снятия отпечатков пальцев. Ливанские власти и движение «Хезболла» возложили ответственность за произошедшее на Израиль. В Минздраве Ливана заявляли, что пострадали не менее 4 тысячи человек, 11 погибли.

Источники The Washington Post отметили, что Израиль не информировал США перед началом атаки в Ливане, однако сообщили Вашингтону подробности позже «по разведывательным каналам».

«Отсутствие каких-либо серьезных военных действий со стороны Израиля в течение нескольких часов после первых взрывов говорит о том, что время было выбрано не оптимально», - пояснили опрошенные газетой эксперты.

Аналитики пришли к выводу, что «Хезболла» обнаружила или была близка к обнаружению проблемы с пейджерами, поэтому Израиль столкнулся с ситуацией «используй или потеряй».

Одним из главных достижений атаки на Ливан «можно считать возрожденную веру в возможности страны», обратила внимание газета The Jerusalem Post.

«Вера Израиля в собственные возможности имеет жизненно важное значение во время такого длительного конфликта, как этот, который начался 7 октября (…) Тем не менее, действия вторника, ставшие огромным тактическим успехом, не стали стратегическим переломным моментом», - констатировали журналисты.

При этом Daily Mail считает, что повторение атак, подобных тому, что произошло в Ливане, и за которые Израиль так и не взял на себя ответственность, доведет напряжение в регионе до предела.

Взрывы пейджеров усилили страх перед более масштабной войной на Ближнем Востоке, отмечают и журналисты The New York Times.

«Израиль толкает весь регион к пропасти региональной войны. Такая война будет иметь драматические последствия не только для региона, но и для всего мира», - приводятся в статье слова министра иностранных дел Иордании Аймана Сафади.

После серии взрывов перед израильтянами выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он отметил, что выполнит свои обещания, даст возможность жителям вернуться в дома на севере государства, где Израиль граничит с Ливаном. А израильский министр обороны Йоав Галлант сообщил, что «центр тяжести военных усилий» переносится на северное направление и начинается «новая фаза» войны.