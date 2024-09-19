Трамп обвинил Харрис в слежке за ним

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп считает, что его соперница от демократов Камала Харрис незаконно следит за ним.

"Она и ее кампания незаконно следят за мной <...>. Уйдет ли Камала с позором из политики", - написал Трамп в Truth Social.

Так политик прокомментировал информацию спецслужб США, что иранские хакеры якобы могли похитить документы из его штаба. По словам экс-президента, Иран также передавал полученную информацию кампании Харрис.

Как утверждают американские спецслужбы, иранские хакеры похитили внутренние документы в избирательном штабе Трампа и отправили их СМИ, а также лицам, связанным с нынешним американским лидером Джо Байденом. В опубликованном в среду совместном заявлении аппарата директора национальной разведки США, Федерального бюро расследований и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности говорится, что таким образом Иран якобы стремится "посеять раздор и подорвать доверие" к выборам в США.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом демократы все чаще призывали Байдена отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис на высший государственный пост. В августе она стала кандидатом в президенты от демократов, ее основным соперником на выборах будет республиканец Трамп.