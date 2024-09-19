Великобритания обвинила Израиль в подрыве мира

Израиль своими действиями подрывает мир на Ближнем Востоке и должен как можно скорее покинуть оккупированные территории Палестины. Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, сообщается на официальном сайте правительства королевства.

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«Соединенное Королевство серьезно обеспокоено продолжающимися действиями Израиля, которые подрывают перспективы мира. Израиль должен как можно скорее покинуть оккупированные палестинские территории. И необходимо приложить все усилия для создания условий для переговоров, которые обеспечат суверенную, жизнеспособную и свободную Палестину», — отметила дипломат.

Также Вудворд объяснила, что Соединенное Королевство воздержалось при голосовании по резолюции о требовании к Тель-Авиву покинуть палестинские территории, потому что документ «не обеспечивает эффективного продвижения решения о двух государствах, Израиля и Палестины, которое необходимо для достижения мира».

Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала Израиль покинуть оккупированные территории Палестины. Документ также требует от Тель-Авива «возмещения всего ущерба, причиненного в результате незаконной оккупации территорий».