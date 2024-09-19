Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует убрать лишние буквы из словосочетания "план победы", поскольку не самом деле это план беды для Украины и ее населения. Об этом в беседе с РИА Новости заявил Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

"Зеленскому стоит называть вещи своими именами, не врать населению и мировому сообществу, и вычеркнуть первые две лишние буквы из слова победа", - подчеркнул он.

По мнению Шеремета, Зеленский своей политикой продолжает толкать Украину к уничтожению. Единственный план, который ждет украинского лидера, это план капитуляции, подчеркнул депутат. До этого бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что на Украине некому реализовывать предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским "план победы".

Зеленскому задали вопрос о его «плане победы»

Зеленский объявил о завершении разработки "плана победы" Украины. В своем вечернем обращении он подчеркнул, что ключевые детали определены, и теперь важна решимость в реализации.

По данным СМИ, план может включать заморозку конфликта и вступление Украины в НАТО до конца этого года. Подробнее – в материале "Газеты.Ru".